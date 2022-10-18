Тренер «Текстильщика» оценил вероятность матча команды со сборной России

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о возможном матче со сборной России.
«Я даже не знал этого. Наши мастера финта и обводки это сделали. Не думаю, что Карпин бы согласился приехать. А так любая команда с удовольствием сыграла бы против сборной России. Правильно? Но мы, наверное, не такая уж сильная команда, чтобы играть против сборной. Так, посмеялись.
Могли бы сыграть — «набили» бы нам немножко. Ничего страшного. Уровень национальной команды высокий, против них было бы непросто. Если тренировку провести в ненапрягающем режиме, то можно было бы чуть‑чуть поиграть», – приводит слова Колыванова «Матч ТВ».
Ранее футбольный клуб «Текстильщик» выразил готовность провести товарищеский матч со сборной России. Ивановский коллектив пообещал обеспечить национальную команду качественным футболом, тёплым приёмом и полными трибунами.
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