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Президент «Текстильщика» высказался о возможном матче со сборной России

Президент «Текстильщика» высказался о возможном матче со сборной России
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Почётный президент ивановского «Текстильщика» Юрий Ермаков высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

«Вы меня первый в известность поставили. Вы просто сообщили мне, ничего не могу сказать. У нас там есть группа креативщиков, не могу пока ответить, шутка это или нет, они могут и скреативить так», — цитирует Ермакова Legalbet.

Ранее футбольный клуб «Текстильщик» выразил готовность провести товарищеский матч со сборной России. Ивановский коллектив пообещал обеспечить национальную команду качественным футболом, тёплым приёмом и полными трибунами.

Напомним, в ноябре сборная России должна провести товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной в Санкт-Петербурге. УЕФА не выступил против проведения подобной встречи. Однако некоторые боснийские игроки, в том числе и самые известные, отказываются играть с Россией. Матч находится под угрозой срыва.

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