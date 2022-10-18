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«МЮ» интересуется вратарём «Порту», клуб хочет увеличить его сумму отступных

«МЮ» интересуется вратарём «Порту», клуб хочет увеличить его сумму отступных
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Вратарь «Порту» Диогу Мейрелеш Кошта входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». В связи с этим португальская команда хочет продлить контракт со своим футболистом и увеличить сумму отступных в его контракте. Об этом сообщает O Jogo.

Коста — воспитанник «Порту». Диогу родился в Швейцарии, однако принял решение выступать за сборную Португалии. В нынешнем сезоне на его счету участие в 13 матчах чемпионата страны и Лиги чемпионов, в которых он пропустил 12 голов и cемь раз сыграл «на ноль». Действующее соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает Кошту в качестве замены Давиду де Хеа.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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