«МЮ» интересуется вратарём «Порту», клуб хочет увеличить его сумму отступных
Поделиться
Вратарь «Порту» Диогу Мейрелеш Кошта входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». В связи с этим португальская команда хочет продлить контракт со своим футболистом и увеличить сумму отступных в его контракте. Об этом сообщает O Jogo.
Коста — воспитанник «Порту». Диогу родился в Швейцарии, однако принял решение выступать за сборную Португалии. В нынешнем сезоне на его счету участие в 13 матчах чемпионата страны и Лиги чемпионов, в которых он пропустил 12 голов и cемь раз сыграл «на ноль». Действующее соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает Кошту в качестве замены Давиду де Хеа.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
Новость по темеДавид де Хеа рассказал о задачах «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
- 18 октября 2022
-
10:47
-
10:36
-
10:31
-
10:27
-
10:21
-
10:11
-
10:10
-
09:45
-
09:43
-
09:40
-
09:36
-
09:33
-
09:32
-
09:28
-
09:25
-
09:16
-
09:00
-
08:56
-
08:50
-
08:44
-
08:30
-
08:02
-
07:29
-
07:26
-
06:46
-
05:40
-
04:27
-
04:12
-
04:06
-
03:44
-
02:55
-
02:42
-
02:16
-
01:58
-
01:56
Партнерский контент