Диего Симеоне: не вижу себя главным тренером «Реала», как и Роналду в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, что не общался с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по поводу возможного перехода в его команду и рассказал, что не видит себя в будущем наставником «Реала».
«Я никогда не говорил с Криштиану Роналду, чтобы он приехал сюда, никогда. Точно так же, как я не вижу себя на тренировках в «Реале», я не вижу Криштиану в «Атлетико», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
52-летний Симеоне тренирует «Атлетико» с 23 декабря 2011 года. Под его руководством команда провела 592 матча.
Видеообзор. «Атлетик Б» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур:
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