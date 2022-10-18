Канчельскис — Салиховой: чего ты лезешь в футбол? Есть хороший муж и дети — живи спокойно

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на высказывания Заремы Салиховой после дерби ЦСКА — «Спартак» (2:2).
«Зарема ещё в «Спартаке», что ли? Если она не в «Спартаке», то зачем ей высказываться? Это мужское дело и пускай Федотов и Абаскаль разбираются сами между собой. Время покажет, кто прыгает и не прыгает. В конце сезона говори, что ты думаешь. Но о чём можно сейчас говорить?
Пускай Зарема занимается детьми. Ей не надо заниматься футболом. У нас футболом занимаются все, кому не лень. Почему-то все в футбол идут. Не надо что-то рассказывать и подсказывать. Куда ты лезешь? Что тебе надо? Ты претендуешь на какое-то звание тренера? Никогда в жизни этого не будет. Надо немного понимать, зачем ты об этом говоришь. У тебя есть хороший муж Федун и дети — живи спокойно. Чего ты лезешь в футбол?
Твоё дело — это воспитание детей. Они сами разберутся. Пускай встанут стенка на стенку и разберутся, кто кому. Можно ещё на дуэль вызвать, только негласно. Это шутки, но ей всё время надо высказаться, показаться где-то, что она крутая и специалист футбола. У нас была специалист Смородская. Одни специалисты у нас, которых вообще нельзя подпускать к футболу. Которым надо молчать и слушать, когда им говорят футбольные люди о футболе.
Что вы издеваетесь над футболом? Чего вы лезете, куда не надо? Безумие какое-то. Так издеваются. Поиздевались над «Спартаком», а теперь над российским футболом. Только над российским футболом издеваются давно все, кому не лень. Проходимцев и жуликов много. Не надо Зарему подпускать в футболу», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 18 октября 2022
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