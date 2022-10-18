Льорис: Бензема оставил свой след в истории французского футбола и оказался среди великих

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис прокомментировал завоевание «Золотого мяча» французским нападающим «Реала» Каримом Бензема.



«Мне посчастливилось провести сезон с Каримом в «Лионе». Тогда он уже был впереди всех, большой талант. Он смог добиться перехода в клуб своей мечты — мадридский «Реал». Там Карим добился больших успехов.



Грандиозная карьера Бензема вызывает восхищение. Он оставил свой след в истории французского футбола. Карим оказался среди великих. Этим он обязан только себе и своей работе. Это восхищает. Я уверен, что Карим захочет продолжить выступать в том же духе. Он всегда хочет большего. Это хорошо для сборной Франции в преддверии чемпионата мира», — приводит слова Льориса Le Parisien.

Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?