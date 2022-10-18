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Льорис: Бензема оставил свой след в истории французского футбола и оказался среди великих

Льорис: Бензема оставил свой след в истории французского футбола и оказался среди великих
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Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис прокомментировал завоевание «Золотого мяча» французским нападающим «Реала» Каримом Бензема.

«Мне посчастливилось провести сезон с Каримом в «Лионе». Тогда он уже был впереди всех, большой талант. Он смог добиться перехода в клуб своей мечты — мадридский «Реал». Там Карим добился больших успехов.

Грандиозная карьера Бензема вызывает восхищение. Он оставил свой след в истории французского футбола. Карим оказался среди великих. Этим он обязан только себе и своей работе. Это восхищает. Я уверен, что Карим захочет продолжить выступать в том же духе. Он всегда хочет большего. Это хорошо для сборной Франции в преддверии чемпионата мира», — приводит слова Льориса Le Parisien.

Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?

«Всё кажется очевидным. Но это не так». Реакция мира на «Золотой мяч» Бензема «Всё кажется очевидным. Но это не так». Реакция мира на «Золотой мяч» Бензема
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