Льорис: Бензема оставил свой след в истории французского футбола и оказался среди великих

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис прокомментировал завоевание «Золотого мяча» французским нападающим «Реала» Каримом Бензема.
«Мне посчастливилось провести сезон с Каримом в «Лионе». Тогда он уже был впереди всех, большой талант. Он смог добиться перехода в клуб своей мечты — мадридский «Реал». Там Карим добился больших успехов.
Грандиозная карьера Бензема вызывает восхищение. Он оставил свой след в истории французского футбола. Карим оказался среди великих. Этим он обязан только себе и своей работе. Это восхищает. Я уверен, что Карим захочет продолжить выступать в том же духе. Он всегда хочет большего. Это хорошо для сборной Франции в преддверии чемпионата мира», — приводит слова Льориса Le Parisien.
Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?
- 18 октября 2022
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