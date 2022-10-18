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КДК рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля по итогам дерби ЦСКА — «Спартак»

КДК рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля по итогам дерби ЦСКА — «Спартак»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Встреча ЦСКА и «Спартака» завершилась ничьей со счётом 2:2.

«На основании видеоматериалов, официально полученных от основного вещателя после запроса службы коммуникации РФС, и по полученным иным видеоматериалам КДК на очередном заседании рассмотрит поведение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Оба тренера приглашены на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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