Созин: «Спартак» провоцировал Федотова. Газзаев или Сёмин сказали бы ещё жёстче

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что нецензурные выражения главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля вызваны провокацией со стороны красно-белых.

«Мы не знаем, что там эти испанцы кричат на своём языке. Не хочу обидеть иностранцев, но я был на матче и видел, что любые действия арбитров или игроков ЦСКА заставляли их вскакивать со скамейки и орать. Я не выгораживаю Федотова, но помню, что в «Спартаке» такое уже было – тогда Тедеско бегал обниматься к Гончаренко. Тут была провокация, «Спартак» провоцировал Федотова, и на его месте Газзаев или Сёмин были бы ещё жёстче», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит поведение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Встреча ЦСКА и «Спартака» завершилась ничьей со счётом 2:2.