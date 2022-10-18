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«Езжай домой, клоун!» Федотов оскорбил Абаскаля во время матча ЦСКА — «Спартак»

«Езжай домой, клоун!» Федотов оскорбил Абаскаля во время матча ЦСКА — «Спартак»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов нецензурно высказался в адрес наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля во время матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2). Оскорбления Федотова попали в объективы камер, видео с его пламенной речью всплыло в соцсетях.

Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил: «Что ты там рассказываешь, ****? Что ты там машешь своими руками, ****? Езжай домой, клоун, ****».

Напомним, на послематчевой пресс-конференции Федотов сказал про Абаскаля: «Он на меня бросился? Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял». За этот комментарий Федотов получил уйму критики – многие посчитали его слова в адрес коллеги пренебрежительными.

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