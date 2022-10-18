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Тренер «Локомотива» Фёдоров: с моим приходом на тренировках люди делают всё, чтобы играть

Тренер «Локомотива» Фёдоров: с моим приходом на тренировках люди делают всё, чтобы играть
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров прокомментировал победу над «Химками» в матче Фонбет Кубка России (1:0).

«Мне понравилось, как с моим приходом на тренировках люди делают всё, чтобы играть. Говорить о том, что такой же состав, как сегодня, выйдет на «Динамо», я не берусь», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня команда Спартака Гогниева проиграла «Локомотиву». Полузащитник красно-зелёных Антон Миранчук открыл счёт с пенальти на 55-й минуте. Игрок через небольшую паузу пробил с точки, направив мяч в угол ворот. Виталий Гудиев не угадал направление удара.

В эпизоде с назначением одиннадцатиметрового хозяева вышли в атаку правым флангом, Гирано Керк сделал пас в штрафную «Химок», где Вильсон Изидор подставился под толчок в спину от Алексея Никитина.

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