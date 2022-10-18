Спартак Гогниев: Садыгов — перспективный футболист. Перестаньте ковыряться

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев оценил выступление нападающего подмосковного клуба Ильи Садыгова. Форвард — сын одного из инвесторов красно-чёрных.

«Садыгов такой же игрок, как и все остальные. Он — перспективный футболист. Заслужил сегодня выйти в стартовом составе. Перестаньте ковыряться. Раз вышел сегодня — это решение тренера», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Ранее Сергей Юран был уволен с поста главного тренера команды за отказ выпустить на поле нападающего Илью Садыгова.

Сегодня команда Спартака Гогниева проиграла «Локомотиву». Полузащитник красно-зелёных Антон Миранчук открыл счёт с пенальти на 55-й минуте. Игрок через небольшую паузу пробил с точки, направив мяч в угол ворот. Виталий Гудиев не угадал направление удара.

В эпизоде с назначением одиннадцатиметрового хозяева вышли в атаку правым флангом, Гирано Керк сделал пас в штрафную «Химок», где Вильсон Изидор подставился под толчок в спину от Алексея Никитина.