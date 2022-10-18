Глава департамента судейства РФС оценил работу Карасёва в дерби ЦСКА — «Спартак»

Глава департамента судейства Российского Футбольного Союза (РФС) Павел Каманцев оценил работу главного арбитра Сергея Карасёва в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком».

«Есть ли какие-то решения ЭСК? Узнаете завтра. Все решения приняты. Сергей Карасёв справился со сложным матчем. Игра была предельно сложной: да, какие-то недоработки и недочёты есть, но всё нормально. Оценка? Судейство соответствует сложности матча. Если был простой матч, то можно было бы говорить, что была одна или полторы ошибки. Но в такой встрече ему было безумно сложно», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Московское дерби завершилось со счётом 2:2. После игры главные тренеры команд Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов вступили в словесную перепалку.