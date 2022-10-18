Нападающий «Динамо» Грулёв ответил на вопрос о нестабильной игре команды

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв после победы над «Ростовом» в Фонбет Кубке России высказался о результатах команды в последних матчах.



«Не знаю, с чем связать такую нестабильность. Начнём с того, что первые семь игр не проигрывали, а потом была неудачная полоса. Надеемся, что две победы придадут нам уверенности и мы больше не допустим такой серии.



Каждая победа — это позитивные эмоции. Мы имели неудачные игры. С этими двумя победами немного реабилитировались. Впереди очень важная игра с «Локомотивом», поэтому мысли лишь о матче с железнодорожниками», — передаёт слова Грулёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Грулёв стал автором победного гола, отличившись на 79-й минуте при счёте 1:1.

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