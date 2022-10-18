Нападающий «Динамо» Грулёв ответил на вопрос о нестабильной игре команды
Поделиться
Форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв после победы над «Ростовом» в Фонбет Кубке России высказался о результатах команды в последних матчах.
«Не знаю, с чем связать такую нестабильность. Начнём с того, что первые семь игр не проигрывали, а потом была неудачная полоса. Надеемся, что две победы придадут нам уверенности и мы больше не допустим такой серии.
Каждая победа — это позитивные эмоции. Мы имели неудачные игры. С этими двумя победами немного реабилитировались. Впереди очень важная игра с «Локомотивом», поэтому мысли лишь о матче с железнодорожниками», — передаёт слова Грулёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Грулёв стал автором победного гола, отличившись на 79-й минуте при счёте 1:1.
Комментарии
- 19 октября 2022
-
00:23
-
00:21
-
00:01
-
00:00
- 18 октября 2022
-
23:43
-
23:39
-
23:35
-
23:35
-
23:31
-
23:18
-
23:11
-
23:10
-
23:08
-
23:04
-
22:57
-
22:55
-
22:47
-
22:43
-
22:30
-
22:25
-
22:17
-
22:13
-
21:55
-
21:50
-
21:50
-
21:40
-
21:22
-
21:21
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
21:03
-
20:54
-
20:48
-
20:47
Партнерский контент