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Федотов объяснил фразу про «что-то рядом прыгало», сказанную в адрес Абаскаля

Федотов объяснил фразу про «что-то рядом прыгало», сказанную в адрес Абаскаля
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил фразу, сказанную про испанского наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве встречи 13-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2).

«Многие спартаковские болельщики чуть ли не возненавидели меня после слов на пресс-конференции о Гильермо Абаскале в среднем роде — «прыгало там что-то»? Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало».

Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу», — приводит слова Федотова «Спорт-экспресс».

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