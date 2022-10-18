Тренер ЦСКА Федотов близок к бану. Но скандальными съёмками могут манипулировать?

Уже слышали, как хамит тренер ЦСКА Владимир Федотов? Есть несколько роликов с дерби. На одном он кричит игроку «Спартака»: «[Собака женского пола], вставай ты, [блин]». На другом говорит тренеру «Спартака»: «Езжай домой, клоун».

Отношения к таким высказываниям могут быть достаточно полярными. Даже внутри нашей редакции был спор, как воспринимать такие высказывания. С одной стороны, это, безусловно, хамство. С другой стороны, возникают разные «но». Например, такие:



1. Футбол – это эмоции. Без них не так интересно.

2. Слушайте, кто из нас не ругался матом? Наша редакция играет в футбол по понедельникам, и там ещё не такое можно услышать. Можем ли мы тогда в чём-то винить Федотова?

3. Нет ощущения, что всю эту тему разгоняют «спартаковские» журналисты?

4. Там ведь Абаскаль провоцировал! Мы не слышим всего, что кричал тренер «Спартака». Там могло быть даже жёстче. Без полной картины винить Федотова не стоит.

Я бы сказал, что ни одно из этих «но» не должно мешать нам называть вещи своими именами. Федотов повёл себя некорректно. И, судя по всему, здесь будут последствия. Особенно если учитывать недавний бан нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Там тоже были лишние эмоции (так теперь называют прямые оскорбления) в адрес участника матча.

Да, без эмоций футбол будет уже не тот, но это не даёт права хамить. «Езжай домой, клоун», – в этой фразе можно увидеть многое. В том числе ксенофобию. Вероятно, что в Европе такое имело бы большие последствия. Вспоминается не только странная дисквалификация Кавани из-за «gracias, negrito». Недавно экс-тренера женской команды «Бирмингема» дисквалифицировали на семь матчей и отправили на специальные курсы из-за гомофобных высказываний по ходу матча в адрес тренера женской команды «Тоттенхэма». Это не значит, что у нас должно быть как у них, но если мы вернемся к международным матчам (хотелось бы поскорее), то нам нужно как-то сосуществовать в одном пространстве по общим правилам.

Да, журналисты могут ругаться и так же, и значительно хуже. Но не совсем корректно сравнивать слова Федотова с нашими высказываниями дома или во дворе. Нас не будет судить КДК, а разве что гражданский суд (да и там вряд ли станут). 99% журналистов не являются знаменитостями. Хотя если ты стал известен, как экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко, то из-за фразы «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» потеряешь рекламные контракты на 50–100 миллионов рублей по оценкам Forbes. Мы живём в мире, где с публичных людей другой спрос (не всегда, но часто). Можно спорить, насколько это справедливо, но так оно функционирует примерно везде.



Да, безусловно, поклонники «Спартака» больше заинтересованы в том, чтобы раскручивать скандал. Но это не должно мешать нам оценивать высказывания сами по себе. Да, мы не слышим всего, что говорил Абаскаль. Возможно, что-то ещё более хамское. Возможно, ничего грубого (хотя явно больше одного слова, как утверждает тренер «Спартака»). И тут мы приходим к самому интересному вопросу: кто и как фиксирует высказывания? За них ведь грозят дисквалификации тренерам и футболистам.

Эту проблему недавно обозначал «Краснодар». Клуб открыто обвинил главный спортивный канал России в том, что он занимается доносительством. Тут нужно понимать, что «Краснодару» свойственно видеть заговор в пользу других больших команд, но вопрос ведь далеко не риторический. Действительно, интересен механизм фиксации оскорблений на видео. Ведь именно на основе видео выносятся наказания.



Значительная часть футболистов и тренеров матерятся – это можно взять за факт. Если повесить микрофоны на участников матча, то КДК придётся после каждого тура дисквалифицировать десятки людей. Кажется, будто эта тема всплывает редко, но даже в последнем туре можно заметить несколько интересных моментов.

ЦСКА — «Спартак» Фото: Кадр из трансляции

Например, капитан «Спартака» Джикия ругался матом рядом с судьёй после дерби. Там вроде не было сказано ничего криминального, но мы услышали только часть, а затем звук заглушили. Оно и понятно, в эфире не должны звучать нецензурные слова – это прописано в законе. Хотя дисквалификацию можно схватить и без них. Условно, фразы «судья – клоун», скорее всего, будет достаточно.

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Был и другой интересный случай в этом туре РПЛ. Футболисты «Крыльев» после голов демонстрировали футболку в поддержку экс-президента академии «Чертаново» Николая Ларина. Пускай человек и осуждён, но у игроков есть право его поддерживать. Оба раза футболистов не показали, переключаясь на другие ракурсы, как только демонстрировались майки. Самое забавное, что при этом комментатор задавался вопросом: мол, интересно, что же у них там на футболках? Выглядит, будто нет чёткого понимания, что должно попадать в эфир, а что – игнорироваться.

Сергей Пиняев Фото: vk.com/fckssamara

Что мы имеем в результате? Есть вещи, за которые футболисты и тренеры получают бан. Есть съёмка, которой можно случайно или осознанно манипулировать. И есть канал, который прямо связан с одним из клубов. «Газпром» имеет прямое отношение и к «Зениту», и к «Матч ТВ». Это не гарантирует наличие злого умысла, но раз уж сложился конфликт интересов, то хотелось бы максимальной прозрачности. Кто и что фиксирует? По какому принципу? Что выходит сразу, а что потом? Какие вещи вырезаются? Или клубам подсылать своих журналистов, чтобы фиксировать эмоции соперников? Последний вариант весьма ущербный, не хотелось бы.

А что касается Федотова, то было бы неплохо услышать с его стороны извинения. Даже учитывая контекст (Абаскаль действительно провоцировал), тренер ЦСКА повёл себя некрасиво. А затем было бы недурно, если бы и Абаскаль признал, что погорячился. Всё-таки в том самом эпизоде больше вопросов к Зобнину, чем к ЦСКА.