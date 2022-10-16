Федотов: Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало. Я его не понял
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о конфликте с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем из-за забитого армейцами гола на 17-й минуте матча (итоговый счёт матча — 2:2).
«Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял. Фэйр-плей? О чём это, что у них не удалили футболистов? В Карраскаля въехали двумя ногами, «Спартак» перехватил мяч, потом его потерял. Что в этом такого?
Зобнин потерял мяч, а потом поступил по-человечески. До штрафной было 60 метров. Упустил мяч и поднял руки. Есть судья. Что потом мешало Зобнину отправить мяч в ворота?» – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:
Комментарии
- 16 октября 2022
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:44
-
23:43
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:10
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:59
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:46
-
22:44
-
22:42
-
22:36
-
22:34
-
22:33
-
22:31
-
22:31
-
22:30
-
22:29
-
22:24
Партнерский контент