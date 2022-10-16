Федотов: Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало. Я его не понял

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о конфликте с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем из-за забитого армейцами гола на 17-й минуте матча (итоговый счёт матча — 2:2).

«Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял. Фэйр-плей? О чём это, что у них не удалили футболистов? В Карраскаля въехали двумя ногами, «Спартак» перехватил мяч, потом его потерял. Что в этом такого?



Зобнин потерял мяч, а потом поступил по-человечески. До штрафной было 60 метров. Упустил мяч и поднял руки. Есть судья. Что потом мешало Зобнину отправить мяч в ворота?» – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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