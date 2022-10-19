«Кристал Пэлас» обыграл дома «Вулверхэмптон» в матче 12-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:1. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».
На 31-й минуте счёт открыл нападающий гостей Адама Траоре с передачи Уго Буэно. Ответный гол на 47-й минуте забил вингер «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе, ему ассистировал Майкл Олисе. Победный гол на 70-й минуте забил Уилфрид Заха с паса Одсонна Эдуарда.
«Кристал Пэлас» занимает десятое место в таблице АПЛ, набрав 13 очков после 10 встреч. «Вулверхэмптон» — на 17-й строчке с девятью баллами.
В другом матче дня «Брайтон» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» со счётом 0:0. Встреча прошла в Брайтон энд Хоув на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». «Брайтон» занимает седьмое место в таблице, набрав 15 баллов за 10 встреч. «Ноттингем» — на 19-м месте с шестью очками после 11 матчей.
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