Гильерме: «Локомотив» не демонстрирует прекрасный футбол, но самое главное — это результат

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал победу в матче Фонбет Кубка России с «Химками» (1:0).
«Эмоции положительные. Играть на ночь — это дополнительный повод для радости. Но самое главное — это результат. У нас в чемпионате давно не было побед. Теперь обыграли «Торпедо», затем — «Химки». Ситуация сейчас непростая, и мы должны играть на результат. Пока мы не демонстрируем прекрасный футбол, но самое главное — это результат.
Возможно, мой опыт придаёт уверенности игрокам защиты. У нас очень молодая команда. Сейчас не хватает опытных игроков, которые могут помогать молодёжи советом. Я стараюсь подсказывать.
Многие клубы не относятся серьёзно к Кубку России. Для нас это дополнительная возможность приобретать игровой опыт. Важно провести удачный розыгрыш Кубка. Промежуточное первое место в группе значит, что мы на шаг ближе к следующей стадии», — сказал Гильерме в интервью пресс-службе «Локомотива».
- 19 октября 2022
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