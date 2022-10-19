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Журналист высмеял ФИФА за ошибку в презентации маскота женского ЧМ-2023

Журналист высмеял ФИФА за ошибку в презентации маскота женского ЧМ-2023
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Австралийский журналист Associated Press Бен Маккей обнаружил ошибку в презентации официального маскота женского чемпионата мира 2023 года, которую провела ФИФА.

Напомним, турнир пройдёт в Новой Зеландии и Австралии. Талисманом турнира стал пингвин Тазуни, основанный на виде Eudyptula minor. В заявлении ФИФА говорится, что данный вид является эндемичным для береговой линии двух стран-хозяек и был выбран, чтобы показать единство между Австралией и Новой Зеландией.

Маккей провёл проверку и выяснил, что пингвины вида Eudyptula minor не обитают ни в одной части Австралии. Существует две разновидности пингвинов Eudyptula: Eudyptula minor (маленький пингвин), который обитает исключительно в Новой Зеландии, и Eudyptula novaehollandiae (сказочный пингвин), обитающий в Австралии.

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