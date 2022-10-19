Изидор: Цорн — очень хороший человек. Я был немного расстроен из-за его ухода

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о бывшем спортивном директоре железнодорожников Томасе Цорне. Французский футболист назвал функционера хорошим человеком и признался, что был немного расстроен из-за его ухода из клуба.
«Как могу прокомментировать смену руководства «Локо»? Я здесь для того, чтобы играть в футбол. Перестановки для меня не играют большого значения. Я в «Локомотиве», чтобы выигрывать игры, забивать голы и делать команду лучше.
Цорн лично приглашал меня в «Локо»? Это правда — Томас привёз меня сюда. Цорн очень хороший человек. У меня с ним прекрасные отношения. Я был немного расстроен, когда узнал, что он уходит. Но это решение клуба — не моё. И я должен его уважать. Я не чувствую, что для меня что-то изменилось с уходом Томаса. Я всё так же сконцентрирован на «Локо», — приводит слова Изидора Sport24.
- 19 октября 2022
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