Гравенберх — о роли запасного в «Баварии»: мне нужно набраться терпения

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх прокомментировал отсутствие игрового времени в составе немецкого клуба.

«Ситуация для меня непростая, конечно, я хочу играть. Но мне нужно набраться терпения. Конечно, я знаю свои качества. Но «Бавария» — большой клуб с большим количеством хороших игроков. Я просто должен сохранять спокойствие», — цитирует Гравенберха журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне нидерландский футболист в общей сложности провёл за «Баварию» 11 встреч, в большинстве которых выходил на замену ближе к концу игрового времени. На счету футболиста только один забитый мяч и одна результативная передача, которые были оформлены в матче кубка Германии с командой «Виктория-1904».

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