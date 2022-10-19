Гравенберх — о роли запасного в «Баварии»: мне нужно набраться терпения

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх прокомментировал отсутствие игрового времени в составе немецкого клуба.
«Ситуация для меня непростая, конечно, я хочу играть. Но мне нужно набраться терпения. Конечно, я знаю свои качества. Но «Бавария» — большой клуб с большим количеством хороших игроков. Я просто должен сохранять спокойствие», — цитирует Гравенберха журналист Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне нидерландский футболист в общей сложности провёл за «Баварию» 11 встреч, в большинстве которых выходил на замену ближе к концу игрового времени. На счету футболиста только один забитый мяч и одна результативная передача, которые были оформлены в матче кубка Германии с командой «Виктория-1904».
Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому:
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