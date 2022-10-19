Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гравенберх — о роли запасного в «Баварии»: мне нужно набраться терпения

Гравенберх — о роли запасного в «Баварии»: мне нужно набраться терпения
Комментарии

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх прокомментировал отсутствие игрового времени в составе немецкого клуба.

«Ситуация для меня непростая, конечно, я хочу играть. Но мне нужно набраться терпения. Конечно, я знаю свои качества. Но «Бавария» — большой клуб с большим количеством хороших игроков. Я просто должен сохранять спокойствие», — цитирует Гравенберха журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне нидерландский футболист в общей сложности провёл за «Баварию» 11 встреч, в большинстве которых выходил на замену ближе к концу игрового времени. На счету футболиста только один забитый мяч и одна результативная передача, которые были оформлены в матче кубка Германии с командой «Виктория-1904».

Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому:

Новость по теме
«Аугсбург» — «Бавария»: прогноз Алексея Гасилина на матч Кубка Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022