«Аугсбург» — «Бавария»: прогноз Алексея Гасилина на матч Кубка Германии

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Аугсбург» — «Бавария» в рамках Кубка Германии.
Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.32.
«Ну что, «Аугсбург» уже показывал в этом сезоне, что «Баварию» можно обыграть. Тот матч в чемпионате закончился 1:0. До игры с «Баварией» они успели обыграть «Вердер» также 1:0, потом выиграть у «Шальке» 3:2.
И в предпоследнем туре Бундеслиги сыграть 1:1 с «Вольфсбургом». Команда как будто на ходу, идёт в середине Бундеслиги. Хотя старт чемпионата был не очень, да и до начала чемпионата я думал, «Аугсбург» будет биться за выживание, но последние игры «Аугсбург» показывает хороший, качественный футбол. Команда очень строго играет в защите, но мне очень хочется вспомнить их матч с «Баварией» — владение мяча 70:30, удары 21:9, угловые 8:2, всё это очевидно в пользу «Баварии». «Аугсбург» уступил «Кёльну» (2:3). Команда здорово отыграла в атаке.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Бавария» сейчас, как и всегда, показывает атакующий футбол. Команда здорово играет в ЛЧ, но у «Баварии» сейчас очень трудный график. Игра с «Боруссией» 2:2, игра в ЛЧ с «Викторией» 4:2, там вроде было всё легко, но все лидеры играли, и матч с «Фрайбургом», который в этом сезоне идёт наверху. Хотя и прошлые сезоны «Фрайбург» отлично играл. С таким плотным графиком «Баварии» может не хватить свежести, так как лидеры играют все матчи. Да, обойма у «Баварии» длинная и классная, но «Аугсбург» умеет обороняться, да забивать тоже, сушить матчи. Так что, я думаю, лёгкой прогулки для команды из Мюнхена ожидать не стоит, многие факторы не на их стороне, но, уверен, их самолюбие заставит брать реванш, поэтому я поставлю, что обе забьют, но «Бавария» выиграет», — сказал Гасилин.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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