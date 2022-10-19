Врач ЦСКА рассказал о травмах Мойзеса, Карраскаля и Виллиана Роши

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему ряд игроков пропускают матч четвёртого раунда Фонбет Кубка России с «Торпедо».

«Сегодня игру с «Торпедо» пропускают Мойзес, Карраскаль и Виллиан Роша. По анализам, которые мы видели сразу после окончания игры со «Спартаком», есть признаки неокончательного восстановления, сейчас делаем всё, чтобы игроки вернулись в строй. Константин Кучаев и Бруно Фукс достаточно давно индивидуально работают на поле в достаточно неплохой интенсивности.

У каждого своя динамика восстановления. Будем оценивать их физические кондиции перед матчем с «Оренбургом». Игорь Дивеев проходит восстановление в плановом порядке, Адольфо Гайч ощутил перед матчем лёгкое недомогание», — сказал Безуглов в эфире клубного канала.

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