«Эльче» — «Реал»: Вальверде открыл счёт на 11-й минуте

В эти минуты в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» проходит матч в рамках 10-го тура испанской Примеры, в котором «Эльче» принимает мадридский «Реал». На 13-й минуте встречи счёт 1:0 в пользу гостей.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. Он здорово поймал отскок мяча на радиусе штрафной, откуда с полулёта пробил под самую штангу ворот Эдгара Бадии.

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«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 25 очков после девяти проведённых встреч. «Эльче» — на последней, 20-й строчке, заработав три балла за девять игр.

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