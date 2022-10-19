«Эльче» — «Реал»: Вальверде открыл счёт на 11-й минуте

В эти минуты в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» проходит матч в рамках 10-го тура испанской Примеры, в котором «Эльче» принимает мадридский «Реал». На 13-й минуте встречи счёт 1:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. Он здорово поймал отскок мяча на радиусе штрафной, откуда с полулёта пробил под самую штангу ворот Эдгара Бадии.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 25 очков после девяти проведённых встреч. «Эльче» — на последней, 20-й строчке, заработав три балла за девять игр.
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