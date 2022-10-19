ЦСКА проиграл «Торпедо» второй раз в сезоне

Сегодня, 19 октября, состоялся матч четвёртого раунда Фонбет Кубка России между московскими ЦСКА и «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу автозаводцев. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Армейцы уступили команде Андрея Талалаева второй раз в сезоне. Первый раз красно-синие уступили чёрно-белым в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Тогда единственный гол забил Стефан Шапич. В матче третьего раунда Кубка России команда Владимира Федотова сумела взять вверх над автозаводцами со счётом 2:0.

В сегодняшней игре автозаводцы открыли счёт в матче на 11-й минуте. Мяч начал летать по штрафной после подачи углового, после чего Максим Мухин попал Дамьену Ле Таллеку по ногам. VAR одобрил решение судьи назначить пенальти. Марио Чурич резко пробил с «точки» по центру на средней высоте. Владислав Тороп попытался зацепить мяч ногой, заваливаясь вправо от себя, но не смог отразить 11-метровый.

Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!