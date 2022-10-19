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«Челси» разделил очки с «Брентфордом» в матче 12-го тура АПЛ

«Челси» разделил очки с «Брентфордом» в матче 12-го тура АПЛ
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Сегодня, 19 октября, состоялся матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» принимал «Челси». Встреча проходила на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». Стартовый свисток главного арбитра встречи Джарреда Джиллетта прозвучал в 21:30 мск.

«Шмели» начали матч очень активно и уже с первых минут проводили на ворота гранда опасные атаки, однако голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага уверенно отражал удары соперника. Периодически гости отвечали опасными контратаками, но реализовать свои моменты не смогли. Наставник «Челси» Грэм Поттер пытался внести коррективы в игру своей команды, однако «шмели» всё равно продолжали играть в своём стиле, периодически тревожа ворота соперника.

После этой встречи «Челси» остался на четвёртом месте турнирной таблицы, набрав 20 очков. «Брентфорд» находится на девятой строчке, у команды 14 очков.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
19 октября 2022, среда. 21:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 0
Челси
Лондон
Комментарии
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