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Агаларов оценил гол в ворота «Оренбурга». До этого он забивал 24 июля

Агаларов оценил гол в ворота «Оренбурга». До этого он забивал 24 июля
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Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов прокомментировал поражение грозненского клуба в матче 4-го раунда Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (4:2).

«Защитник потерял меня из виду, передача пошла в свободную зону. Я увидел, что вратарь вышел из ворот, и покатил мимо него. В подкате попал в своего одноклубника, мне осталось только закатить в пустые ворота. «Оренбург» — непростая команда, но мы не смогли показать свой лучший футбол. Досадно, что проиграли, но у нас ещё две игры в Кубке, чтобы побороться за выход из группы», — сказал Агаларов после матча.

После этой встречи положения команд в турнирной таблице группы С не изменились. «Оренбург» остался на четвёртом месте, набрав пять очков, а «Ахмат» занимает вторую строчку с шестью очками.

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