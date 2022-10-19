Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Гамид Агаларов забил впервые с 24 июля
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Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов в матче четвёртого раунда Фонбет Кубка России с «Оренбургом» забил впервые с 24 июля. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги форвард стал лучшим бомбардиром первенства.
В текущем сезоне в чемпионате Гамид отличился лишь один раз в семи играх — 24 июля он забил гол в ворота воронежского «Факела», ставший победным. После этого, вплоть до сегодняшнего дня, россиянин не оформил ни одного результативного действия в официальных матчах за клуб.
В матче с оренбуржским клубом Гамид забил гол, сыграл рукой, после чего соперник пробил пенальти, был сбит в штрафной, после чего «Ахмат» пробил с «точки», а также забил гол, который не засчитали, после чего был удалён.
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