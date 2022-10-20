Тренер «Оренбурга» — о матче с «Ахматом»: очень важная победа, но 5:2 было бы лучше

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу со счётом 4:2 в матче Кубка России с «Ахматом».
«Мы показали хорошую атакующую игру и забили четыре гола. Я очень рад, что футболисты, которые не всегда играли в предыдущих матчах, показали отличный уровень. Хорошо работали с мячом на скорости, неплохо получилось использовать моменты после перехватов. Могли забить пятый и шестой. Победа очень важна для нас, потому что мы остались в гонке за выход из группы в Кубке.
Да, при счёте 4:2 я кричал игрокам из своей технической зоны, потому что у нас было поражение в Грозном 1:3. Если бы мы победили сегодня 5:2, для нас это было бы лучше. Но всё равно важнее всего, что мы выиграли. Взяли три очка. Наша цель – выйти из группы», – сказал Личка на пресс-конференции.
- 20 октября 2022
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