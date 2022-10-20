Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Чернов: самое главное, что Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки

Защитник «Спартака» Чернов: самое главное, что Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки
Комментарии

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал конфликт между главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым и тренером красно-белых Гильермо Абаскалем, возникший после окончания московского дерби (2:2).

«Спартак» — ЦСКА — это дерби. Порой эмоции захлёстывали. Думаю, все видели, что Абаскаль с Федотовым подошли друг к другу и хорошо пообщались. Всё, что было в игре, — остаётся в игре. Самое главное, что после дерби Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки и разошлись на хорошей ноте. На следующий день в команде ситуацию никак не обсуждали», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!

Новость по теме
Федотов: мы с Абаскалем пожали друг другу руки и пожелали удачи

Видео: ЦСКА и «Спартак», огонь и скандалы. Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022