Защитник «Спартака» Чернов: самое главное, что Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал конфликт между главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым и тренером красно-белых Гильермо Абаскалем, возникший после окончания московского дерби (2:2).
«Спартак» — ЦСКА — это дерби. Порой эмоции захлёстывали. Думаю, все видели, что Абаскаль с Федотовым подошли друг к другу и хорошо пообщались. Всё, что было в игре, — остаётся в игре. Самое главное, что после дерби Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки и разошлись на хорошей ноте. На следующий день в команде ситуацию никак не обсуждали», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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