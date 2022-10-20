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Дамьен Ле Таллек рассказал, что изменилось в «Торпедо» с приходом Андрея Талалаева

Дамьен Ле Таллек рассказал, что изменилось в «Торпедо» с приходом Андрея Талалаева
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Нападающий московского «Торпедо» Дамьен Ле Таллек рассказал об изменениях в команде после прихода нового главного тренера Андрея Талалаева.

«С приходом Талалаева мы стали намного больше работать и бегать. Для игроков это полезно. Надеюсь, с Талалаевым «Торпедо» ждёт много побед впереди.

Что особенного в Талалаеве? Мы очень много разговариваем. За последние два дня у нас было четыре или пять встреч: и командных, и персональных. Думаю, это важно для команды. Вещи, которые говорит нам Талалаев, — это уже приватная информация (улыбается). Андрей Викторович всегда говорит работать много и лучше, слушать его. Будем стараться выполнять все его требования», — сказал Ле Таллек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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