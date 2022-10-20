Агент 18-летнего защитника «Аталанты» высказался об интересе «Атлетико» и «Манчестер Сити»
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Агент центрального защитника «Аталанты» Джорджио Скальвини прокомментировал слухи об интересе к игроку «Манчестер Сити» и мадридского «Атлетико».
«Если «Атлетико» и «Манчестер Сити» заинтересованы в Скальвини, они должны начать переговоры с клубом. Сейчас он сконцентрирован на выступлениях за «Аталанту», он счастлив быть здесь», — приводит слова агента TMW Radio.
18-летний итальянец сыграл в 28 матчах за «Аталанту», в которых забил два гола.
«Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии A после 10 сыгранных матчей, имея в активе 24 очка.
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