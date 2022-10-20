Нагельсман: Гравенберх станет одним из лучших полузащитников в мире

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал ситуацию с недовольством атакующего полузащитника команды Райана Гравенберха его игровым временем.

«Это нелегко для Райана, но он станет одним из лучших полузащитников в мире. Я рассказал ему о том, в чём разница с его ролью в команде в прошлом году. Конечно, ему грустно из-за того, что он мало играет, но он не обозлён», — приводит слова немца Sky Sport Germany.

Ранее Гравенберх несколько раз рассказывал в СМИ о недовольстве своей ролью и игровым временем в «Баварии».

Голландец перешёл в мюнхенский клуб в этом сезоне из «Аякса». В этом сезоне на его счету 11 матчей во всех турнирах. Гравенберх забил один гол и сделал одну голевую передачу в матче Кубка Германии.

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