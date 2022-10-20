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Майкл Кэррик возглавит «Мидлсбро». Стороны уже согласовали контракт

Майкл Кэррик возглавит «Мидлсбро». Стороны уже согласовали контракт
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Бывший футболист и тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик с большой долей вероятности возглавит «Мидлсбро». Стороны уже согласовали контракт, информирует авторитетное издание Sky Sports.

Согласно сведениям источника, официально о сделке будет объявлено в ближайшее время. Это назначение главным тренером на постоянной основе станет для Кэррика первым в карьере. Ранее он занимал пост и.о. наставника «МЮ».

41-летний Кэррик выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2018 год. Затем, до 2021 года, он был помощником главного тренера манкунианцев при Жозе Моуринью и Уле-Гуннере Сульшере. После увольнения норвежца Кэррик стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед»: под его руководством команда одержала две победы в трёх матчах и один раз сыграла вничью. 3 декабря Кэррик покинул команду и с тех пор находится без работы.

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