Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему решил приехать на заседание КДК

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему решил приехать на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).



«Какой смысл было приезжать? Здесь же очень умные люди: не было никаких официальных заявлений — достали из видео. По этой причине и приехал на КДК. Тренировка ЦСКА должна была начаться в 13:00? Они ждут меня», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, что сегодня, 20 октября, КДК РФС рассмотрел поведение Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Между тренерами возник конфликт. Встреча ЦСКА и «Спартака» завершилась ничьей со счётом 2:2.

Видео: ЦСКА и «Спартак», огонь и скандалы. Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22