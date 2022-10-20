Созин — о бане Федотова и Абаскаля: хватит лишать профессии за слова. Надо менять правила

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по матчу 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Главные тренеры обеих команд получили дисквалификацию.
«Мы заигрались в подглядывания, подслушивания и наушничество. За этот сезон уже третий раз страдают футбольные люди! Сначала игрок «Краснодара», который вообще говорил не на русском языке, потом футболист «Факела», который просто что-то буркнул себе под нос, заходя в раздевалку. Теперь вот Абаскаль и Федотов.
Вы что, хотите запретить тренерам разговаривать?! Надо менять регламент: если что-то сказано не в официальной зоне для пресс-конференций и не перед камерами, то наказывать за это нельзя. Чисто в теории что-то можно было предъявить за фразу Федотова про «что-то прыгало», но и тут всё очень спорно.
Хватит лишать тренеров и футболистов профессии за слова, надо менять правила», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Видео: Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22
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