КДК РФС оштрафовал «Торпедо» на 20 тысяч рублей за задержку выхода на поле

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по ряду матчей 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«Оштрафовать «Локомотив» за выход за пределы технической зоны тренера Фёдорова на 10 тысяч.

Оштрафовать «Торпедо» на 20 тысяч за задержку выхода на поле перед началом второго тайма на две минуты.

Оштрафовать главного тренера «Ахмата» Ташуева на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Оштрафовать «Химки» на 20 тысяч рублей за задержку подачи в ЭСУС предматчевого протокола на девять минут», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал главных тренеров ЦСКА и «Спартака» за перепалку в дерби.