«Челси» хочет подписать Неймара в 2023 году

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 30-летнего бразильца заинтересован «Челси», информирует Goal со ссылкой на El Pais.
Согласно сведениям источника, лондонский клуб хочет подписать Неймара в 2023 году. У «Челси» была возможность взять бразильца в аренду минувшим летом, но руководство синих не было согласно с распределением зарплаты игрока между ними и «ПСЖ». Теперь же «Челси» хочет полноценно выкупить Неймара и покрывать его требования по зарплате — € 40 млн в год.
В сезоне-2022/2023 Неймар провёл за «ПСЖ» 16 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 75 млн.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов:
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