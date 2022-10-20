Матыцин провёл совещание с депутатами ГД по вопросам внедрения карты болельщика

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочие встречи с депутатами Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по процессу внедрения системы идентификации болельщиков и контроля доступа на спортивных мероприятиях.



В совещании приняли участие генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов и президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев.



«Персонализация пользователей – это норма, которая уже вошла в нашу жизнь во многих сферах. Дальнейшая работа должна быть направлена на дальнейшее совершенствование системы получения и использования карт болельщика и минимизацию рисков реализации федерального закона. У зрителей, спортсменов и представителей команд, гостей, аккредитованных СМИ не должно быть проблем при получении карты болельщика и проходе на стадион. Здесь мы работаем совместно с Минцифры, РФС, РПЛ.

Оформлено уже более 300 000 карт, а процент отказов составил всего 0,009% от общего числа поступивших заявлений. Основные вопросы болельщиков и посетителей матчей были связаны с техническими сложностями при оформлении карты болельщика и проходе с её помощью на стадионы на начальном этапе внедрения системы, но на текущий момент все эти сложности устранены. Для оперативного решения технических проблем с начала внедрения системы у каждого из пяти стадионов работают временные центры и центры помощи болельщиков, которые помогли оформить порядка 12% карт болельщика в дни проведения матчей, а также решить все возникающие проблемы», – приводит слова Олега Матыцина пресс-служба Министерства спорта.



«РФС как общественная организация обеспечивает правоприменение законодательства, в том числе в рамках проведения чемпионата России по футболу. За четыре года реализации проекта, начиная с чемпионата мира 2018 года, система идентификации претерпела значительные изменения, стала более дружелюбной и клиентоориентированной, удобной для болельщиков. Уверен, что те незначительные ограничения, которые сейчас вызывают вопросы у пользователей, будут исправлены и система позволит ещё более просто и быстро оформить карту болельщика, приобрести билет и посещать матчи любимых команд», – отметил Максим Митрофанов.

Сейчас карта болельщика применяется для входа на следующие стадионы: «Фишт», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена», «Нижний Новгород», «Екатеринбург Арена».