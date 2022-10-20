Павлюченко: в следующем дерби Абаскаль и Федотов встретятся, обнимутся, и всё прекратится

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и наставника ЦСКА Владимира Федотова.

«Если КДК так решил, значит, они посчитали это правильным. Но тренеров тоже можно понять. Не обвиняю, что так нельзя. Это дерби, эмоции. Тренеры не хотят проигрывать. Думаю, всё было на эмоциях. В следующий раз Федотов и Абаскаль также встретятся в дерби, обнимутся, и на этом всё прекратится.

Раз КДК так решил, что я могу сделать. Пропустят по матчу и будут работать дальше. Такое бывает — это футбол, а эмоции — часть футбола. Все через это проходили: и футболисты, и тренеры, никуда не денешься от этого», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.