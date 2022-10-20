Капелло и Сакки включили Мбаппе, Бензема и Де Брёйне в свои символические сборные ЧМ-2022
Поделиться
Известные итальянские тренеры Фабио Капелло и Арриго Сакки составили свои варианты символических сборных предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Капелло расставил футболистов в схеме 4-3-3: Куртуа, Александер-Арнольд, Маркиньос, ван Дейк, Дэвис, Каземиро, Модрич, Де Брёйне, Мбаппе, Бензема.
Сакки выбрал схему 4-3-1-2: Куртуа, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Канселу, Киммих, Педри, Де Брёйне, Месси, Мбаппе, Бензема.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В матче-открытии встретятся сборные Катара и Эквадора (20 ноября, 19:00 мск).
Как сейчас используются арены ЧМ-2018?
Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!
Комментарии
- 20 октября 2022
-
19:15
-
19:11
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:54
-
18:40
-
18:23
-
18:23
-
18:15
-
17:55
-
17:53
-
17:50
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:35
-
17:25
-
17:19
-
17:13
-
17:05
-
16:56
-
16:55
-
16:45
-
16:42
-
16:32
-
16:31
-
16:25
-
16:18
-
16:15
-
15:56
-
15:33
-
15:27
-
15:26
-
15:26
Партнерский контент