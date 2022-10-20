Капелло и Сакки включили Мбаппе, Бензема и Де Брёйне в свои символические сборные ЧМ-2022

Известные итальянские тренеры Фабио Капелло и Арриго Сакки составили свои варианты символических сборных предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.



Капелло расставил футболистов в схеме 4-3-3: Куртуа, Александер-Арнольд, Маркиньос, ван Дейк, Дэвис, Каземиро, Модрич, Де Брёйне, Мбаппе, Бензема.



Сакки выбрал схему 4-3-1-2: Куртуа, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Канселу, Киммих, Педри, Де Брёйне, Месси, Мбаппе, Бензема.



Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В матче-открытии встретятся сборные Катара и Эквадора (20 ноября, 19:00 мск).

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