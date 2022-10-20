«Альмерия» с трудом обыграла «Жирону», чуть не упустив победу в самой концовке матча

Сегодня, 20 октября, состоялся матч 10-го тура испанской Примеры, в котором «Альмерия» принимала «Жирону». Встреча проходила на стадионе «Уэгос Медитерранеос». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск.
Хозяева быстро вышли вперёд в матче. На 13-й минуте гол забил атакующий полузащитник Лео Баптистау после передачи Убулана Мендеса.
Баптистау («Альмерия») головой открывает счёт в матче:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Через четыре минуты игроки «Альмерии» забили ещё один мяч – на этот раз отличился нападающий Эль Билал Туре.
Туре («Альмерия») пользуется ужасной ошибкой защитника:
На 38-й минуте форвард «Альмерии» Адриан Эмбарба довёл счёт до разгромного.
Эмбарба («Альмерия») красиво забивает со штрафного!
В самом начале второй половины встречи, на 47-й минуте, Родриго Рикельме после передачи Мигеля Гутьерреса сумел сократить отставание «Жироны» в счёте.
Рикельме («Жирона») перебрасывает мяч через голкипера:
На 83-й минуте футболист «Жироны» Кристиан Стуани реализовал 11-метровый удар и подарил своей команде надежду на ничью в этом матче.
Стуани («Жирона») с «точки» делает разницу минимальной!
На 97-й минуте гости забили ещё один гол, который был затем отменён из-за фола. После финального свистка победу праздновали футболисты хозяев — 3:2.
После этой встречи «Альмерия» набрала 10 очков и поднялась на 14-е место турнирной таблицы чемпионата. «Жирона», у которой в активе восемь очков, опустилась на 18-ю строчку, в зону вылета.
- 20 октября 2022
-
22:10
-
22:08
-
21:56
-
21:55
-
21:47
-
21:43
-
21:34
-
21:29
-
21:23
-
21:13
-
21:12
-
20:57
-
20:53
-
20:49
-
20:48
-
20:45
-
20:36
-
20:34
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
20:04
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:35
-
19:32
-
19:15
-
19:11
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:54