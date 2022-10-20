«Альмерия» с трудом обыграла «Жирону», чуть не упустив победу в самой концовке матча

Сегодня, 20 октября, состоялся матч 10-го тура испанской Примеры, в котором «Альмерия» принимала «Жирону». Встреча проходила на стадионе «Уэгос Медитерранеос». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск.



Хозяева быстро вышли вперёд в матче. На 13-й минуте гол забил атакующий полузащитник Лео Баптистау после передачи Убулана Мендеса.

Баптистау («Альмерия») головой открывает счёт в матче:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Через четыре минуты игроки «Альмерии» забили ещё один мяч – на этот раз отличился нападающий Эль Билал Туре.

Туре («Альмерия») пользуется ужасной ошибкой защитника:

На 38-й минуте форвард «Альмерии» Адриан Эмбарба довёл счёт до разгромного.

Эмбарба («Альмерия») красиво забивает со штрафного!

В самом начале второй половины встречи, на 47-й минуте, Родриго Рикельме после передачи Мигеля Гутьерреса сумел сократить отставание «Жироны» в счёте.

Рикельме («Жирона») перебрасывает мяч через голкипера:

На 83-й минуте футболист «Жироны» Кристиан Стуани реализовал 11-метровый удар и подарил своей команде надежду на ничью в этом матче.

Стуани («Жирона») с «точки» делает разницу минимальной!

На 97-й минуте гости забили ещё один гол, который был затем отменён из-за фола. После финального свистка победу праздновали футболисты хозяев — 3:2.

После этой встречи «Альмерия» набрала 10 очков и поднялась на 14-е место турнирной таблицы чемпионата. «Жирона», у которой в активе восемь очков, опустилась на 18-ю строчку, в зону вылета.