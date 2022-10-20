Андрей Мостовой поспорил с Семаком после обратной замены в матче КР
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Сегодня, 20 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» на своём поле принимал «Крылья Советов». На 83-й минуте матча полузащитник Андрей Мостовой был заменён наставником петербургской команды Сергеем Семаком, что вызвало недовольство со стороны футболиста.
Данная замена была обратная, так как Мостовой вступил в игру лишь на 61-й минуте встречи. Когда Семак решил убрать игрока с поля, тот сначала начал спорить с главным тренером, а затем покинул скамейку запасных, направившись сразу в раздевалку команды.
Матч закончился победой «Зенита» над «Крыльями Советов» со счётом 2:1. Дублем в команде Сергея Семака отличился Иван Сергеев. За самарский клуб гол забил Александар Чиркович.
Новость по теме«Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в Кубке России
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