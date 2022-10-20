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«Осасуна» минимально обыграла «Эспаньол» в матче 10-го тура Примеры

«Осасуна» минимально обыграла «Эспаньол» в матче 10-го тура Примеры
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Сегодня, 20 октября, состоялся матч 10-го тура испанской Примеры, в котором «Осасуна» на своём поле принимала «Эспаньол». Матч проходил на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск.

Хозяева имели явное преимущество по ходу встречи как во владении, так и в ударах по воротам. В первой половине встречи это не принесло результата, однако во второй ситуация изменилась. На 55-й минуте матча нападающий хозяев Анте Будимир уверенно реализовал голевой момент после точного паса Эза Абде.

Будимир («Осасуна») завершает навес Абде:

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Этот гол стал единственным в матче. После финального свистка победу праздновали футболисты «Осасуны» — 1:0.

Испания - Примера. 10-й тур
20 октября 2022, четверг. 21:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Будимир – 55'
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