Нападающий «Зенита» Сергеев: забил своей бывшей команде, но на поле друзей нет

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал свои забитые голы в ворота «Крыльев Советов» в матче четвёртого раунда Кубка России. Ранее форвард выступал за самарский клуб.

«Обычный матч. Забил своей бывшей команде — не стал праздновать. Как говорится, на поле друзей нет. Выхожу и делаю свою работу на максимум. После игры со всеми увиделся, перекинулись фразами.



Мой гол? Передача была от Деяна на Вендела, тот скинул мне. Я принял и перекинул Овсянникова — и 2:0», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Сине-бело-голубые потерпели два поражения в четырёх матчах Кубка, самарцы одержали две победы и потерпели два поражения. Команда Игоря Осинькина взяла верх над подопечными Сергея Семака в 1-м туре.