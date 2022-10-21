Французы посчитали Мбаппе лидером сборной на ЧМ в Катаре

Согласно опросу, проведённому компанией Harris Interactive для RMC Sport в преддверии чемпионата мира в Катаре, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считается лидером сборной Франции. Опрос показывает, что 42% французов считают Мбаппе лицом национальной сборной. Форвард «Реала» Карим Бензема имеет в активе 24% голосов и находится на втором месте, а Антуан Гризманн занимает третье место с 13%.
Также отдельно опросили ярых футбольных болельщиков. Из них 48% отдают свой голос за Карима Бензема, считая, что именно он станет лидером команды в Катаре. За Килиана Мбаппе проголосовал 31% фанатов.
Напомним, чемпионат мира по футболу в Катаре стартует уже 20 ноября. Матчем-открытием турнира станет игра хозяев соревнования со сборной Эквадора.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе:
- 21 октября 2022
-
00:57
-
00:54
-
00:54
-
00:42
-
00:40
-
00:25
-
00:19
-
00:11
-
00:01
- 20 октября 2022
-
23:53
-
23:44
-
23:42
-
23:35
-
23:32
-
23:30
-
23:29
-
23:23
-
23:23
-
23:21
-
23:14
-
22:57
-
22:56
-
22:55
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:51
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:26
-
22:25
-
22:25