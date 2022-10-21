Французы посчитали Мбаппе лидером сборной на ЧМ в Катаре

Согласно опросу, проведённому компанией Harris Interactive для RMC Sport в преддверии чемпионата мира в Катаре, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считается лидером сборной Франции. Опрос показывает, что 42% французов считают Мбаппе лицом национальной сборной. Форвард «Реала» Карим Бензема имеет в активе 24% голосов и находится на втором месте, а Антуан Гризманн занимает третье место с 13%.

Также отдельно опросили ярых футбольных болельщиков. Из них 48% отдают свой голос за Карима Бензема, считая, что именно он станет лидером команды в Катаре. За Килиана Мбаппе проголосовал 31% фанатов.

Напомним, чемпионат мира по футболу в Катаре стартует уже 20 ноября. Матчем-открытием турнира станет игра хозяев соревнования со сборной Эквадора.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе: