Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лестер» уверенно обыграл дома «Лидс» и поднялся с последнего места в таблице АПЛ

«Лестер» уверенно обыграл дома «Лидс» и поднялся с последнего места в таблице АПЛ
Комментарии

«Лестер Сити» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:0. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр».

На 16-й минуте мяч в свои ворота отправил немецкий защитник гостей Робин Кох. Удвоил преимущество «Лестера» на 35-й минуте полузащитник Харви Барнс с передачи Кирмана Дьюсбери-Холла.

«Лестер» одержал вторую победу в текущем сезоне и поднялся на 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав восемь баллов после 11 встреч. «Лидс» — на 16-й строчке, заработав девять баллов за десять встреч. В следующем матче «Лестер» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» (23 октября, стартовый свисток — в 16:00 мск), «Лидс» в этот же день примет на своём поле «Фулхэм».

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
20 октября 2022, четверг. 22:15 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Кох – 16' (автогол)   2:0 Барнс – 35'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022