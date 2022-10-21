«Лестер» уверенно обыграл дома «Лидс» и поднялся с последнего места в таблице АПЛ

«Лестер Сити» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:0. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр».



На 16-й минуте мяч в свои ворота отправил немецкий защитник гостей Робин Кох. Удвоил преимущество «Лестера» на 35-й минуте полузащитник Харви Барнс с передачи Кирмана Дьюсбери-Холла.



«Лестер» одержал вторую победу в текущем сезоне и поднялся на 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав восемь баллов после 11 встреч. «Лидс» — на 16-й строчке, заработав девять баллов за десять встреч. В следующем матче «Лестер» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» (23 октября, стартовый свисток — в 16:00 мск), «Лидс» в этот же день примет на своём поле «Фулхэм».