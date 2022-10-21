Хави прокомментировал разгромную победу над «Вильярреалом» в матче Примеры

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в матче испанской Примеры с «Вильярреалом» (3:0).



«Думаю, мы провели хороший матч. «Барселоне» нужно было отреагировать [на поражение от «Реала»], ожидания были высокими, команда смогла проявить характер, сыграть интенсивно и эффективно, хорошо показать себя как в защите, так и, что важнее, в атаке. Мы забили три гола команде, пропустившей меньше всех в чемпионате.



Нет смысла говорить об изменениях в составе. В воскресенье мы снова их внесём, потому что у футболистов присутствует усталость, а нам нужны интенсивность, высокий ритм игры. Для этого надо быть готовыми на 100%, каждый должен выкладываться», – приводит слова Хави Marca.

1:0. Левандовски («Барселона») забивает после красивой обводки:

2:0. Левандовски («Барселона») оформляет дубль изящным ударом:

3:0. Фати («Барселона») заталкивает мяч в ворота:

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