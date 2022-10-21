Лаксальт сравнил Смолова и Суареса

Футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт сравнил одноклубника Фёдора Смолова и бывшего партнёра по сборной Уругвая Луиса Суареса. По мнению Лаксальта, и россиянин, и уругваец – отличные форварды. При этом Диего не смог назвать трёх лучших легионеров Российской Премьер-Лиги.
«Кто круче: Суарес или Смолов? Хороший вопрос, ха-ха. Когда я на поле со Смоловым — он. Но они с Луисом абсолютно разные игроки, у них неодинаковый типаж. Суарес забил гораздо больше мячей, чем Смолов. Возможно, если бы они играли вместе, то создали много проблем защитникам, ха-ха. Оба — отличные форварды.
Топ-3 легионеров в РПЛ? Ой, нет, ха-ха. Это очень сложно», — приводит слова Лаксальта Sport24.
В сезоне-2022/2023 Смолов провёл за «Динамо» 14 матчей, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Cуарес также провёл за уругвайский «Насьональ» 14 матчей, однако забил пять мячей и отдал три голевых паса.
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