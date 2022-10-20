Лаксальт: не могу представить «Динамо» в Серии A, в Италии намного сложнее

Футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт сравнил уровень своей команды с клубами итальянской Серии A и жизнь в Москве и Милане.

«Москва и Милан — совсем разные города. Столица России намного больше, чем тот же Милан, который маленький, уютный. Москва — мегаполис, интернациональный город, людей много, а Милан — исключительно итальянский город. В России я могу найти итальянскую еду и всё, что мне надо, проблем с этим нет.



Сложно сказать, можно ли назвать Москву лучшим европейским городом. В каждой стране есть своя изюминка. Не знаю, лучший ли это город, в котором я жил, но мне очень нравится в Москве.



Какое место занимало бы «Динамо» в Серии А? Сложно сказать. Я не могу представить «Динамо» в итальянском чемпионате. Серия А намного сложнее, чем РПЛ, — у меня нет сомнений. В Италии играют в другой футбол, там другие люди, другая культура — много различий», — приводит слова защитника «Динамо» «РБ Спорт».

Уругвайский защитник перешёл в «Динамо» из «Милана» в 2021 году. В нынешнем сезоне Лаксальт принял участие в семи матчах РПЛ и Кубка России, в которых не набрал ни одного очка по системе «гол + пас».

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